Piden disculpas a Omar Chaparro después de su trabajo en ‘Caído del Cielo’

A sus más de 60 años de su muerte, Pedro Infante es y continuará siendo uno de los iconos mexicanos más importantes. Fue su carisma, talento, gran voz, y generoso corazón lo que convirtió al famoso en la leyenda que hoy en día es.

Nadie nunca podrá encarnar a Infante de forma justa porque simplemente no hay otro como él. El cantante ha tenido múltiples homenajes alrededor de los años y nunca ha logrado tener contentos a todos sus seguidores.

Me pega un no se que, escuchando la canción de Omar Chaparro en Como caído del cielo,(en mi opinión esta chida la movie) que me da ganas de dormir escuchando mariachi y los grandes, noche de José Alfredo, Pedro infante, los Fernández y más!! — Sr. Christmas (@alx_aldaba_117) December 26, 2019

Por esto mismo, hay mucho odio en redes sociales por la elección del director José Pepe Bojórquez al poner como protagonista a Omar Chaparro. Sin embargo, antes de criticarla se debe entender que esto es una comedia original que no intenta competir con ninguna de las películas de Pedro Infante.

La película de Omar chaparro imitando a padre infante me hizo llorar. Verga — IZZO (@Josenth_RS) December 26, 2019

Asimismo, es una forma de hacer entender al público que admirar a un artista no significa que debamos seguir sus vidas al pie de la letra con todo y sus errores. En una parte Chaparro aconseja a uno de los personajes principales tomar todo lo bueno, y aprender de lo malo.

Neta vean esta película. Te amo @OMARCHAPARRO que buenisimaaa pic.twitter.com/K7HiJA72zp — Arianna M. Osako🌻 (@AriannaMOsako) December 25, 2019

Son muchos los que se han disculpado con el actor mexicano por subestimarlo y no confiar en la pasión que imprimió en cada minuto del filme. Aunque es evidente no es una película que ganará premios internacionales, cumple perfectamente con su función de entretener, hacer reír y conmover a su público.

Como Caído Del Cielo (2019):

7.5 de 10 ⭐ En un principio todos criticaron la elección de Omar Chaparro como el ídolo de México, Pedro Infante, pero la película resultó entretenida y como un muy lindo homenaje al personaje. Hay que verla y entenderla como una COMEDIA. pic.twitter.com/gxcrnnNmu9 — Jorge Cobá🕷️🕸️ (@jorgeadancob) December 25, 2019

Lamentablemente, en redes sociales hay mucho ego. Por ello, los insultos o los comentarios de ser más inteligentes "por no ver esa película" abundan. ¿La solución? Vela antes de criticar, y si no te gusta lo cual es muy válido, no hagas sentir a otros mal por sí disfrutarla.

Acabo de ver la película y realmente supero por completo mis expectativas. Me hizo llorar y aún mejor, hizo llorar a mi papá (algo muy difícil pa’ quien lo conoce). A ambos nos gusta Pedro Infante y nos hizo recordar muchas cosas. Felicidades @OMARCHAPARRO. Wow. pic.twitter.com/jU4r90rv49 — Javier De la Rosa (@don_mazapanJR) December 24, 2019

