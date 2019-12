María Luisa Godoy recuerda pifias a Jani Dueñas: "Va a ser el momento más duro en su carrera"

El pasado jueves, en el matinal Buenos Días a Todos, hicieron un recuento de los sucesos que marcaron este año. Fue en este contexto, que la animadora María Luisa Godoy recordó las pifias que recibió la comediante Jani Dueñas durante su paso por el Festival de Viña 2019.

"Para mí fue muy inesperado. Yo pensé, como era la una humorista mujer que se presentaba en la Quinta, llegaba con un tremendo currículum, que le iba a ir muy bien", partió diciendo la comunicadora, quien además reconoció que lo pasó mal por varios motivos.

"Uno, como animador, lo único que quiere que a todos les vaya muy bien. Pero a mí me pasaba otra cosa que sentía, que era la única mujer humorista que había sido muy premiada en el extranjero y pifiada en su país. Entonces, a mí me bajó como una cosa de solidaridad, que no es la defensa que yo hago ahí, en el minuto, sino que digo lo que siento", explicó.

En este sentido, comentó que como mujer chilena, "sentí mucho orgullo por su premiación de Netflix. Entonces, nada. Ahí uno lo que trata de hacer es en ese momento, lo que tratamos con Martín, sin haberlo conversado antes, fue tratar que se retire del escenario de una manera digna".

Sobre el momento de las pifias, contó que junto a Martín Cárcamo, "estábamos pegados en el escenario, con la pantalla ahí, viendo atentos, mirando muy atentos cada intervención de ella, por si cortaba la rutina, por si pedía ayuda. Pero ella, como en tres oportunidades, dice ‘yo voy a terminar mi rutina’. Nosotros sentíamos que si ella decía ‘voy a terminar mi rutina’, tenía todo el derecho a dar vuelta al público".

Finalmente, María Luisa Godoy comentó que si hubiera pedido ayuda, hubieran actuado de inmediato. "Pero en el minuto que ella nos pide un salvavidas, ‘¿está alguien aquí que me salve?’, ‘¿dónde están los animadores?’, ahí dijimos ‘ya, este es el momento’ y ahí salimos", sostuvo.

"Es duro. Yo creo que va a ser el momento más duro en la carrera de Jani Dueñas y de cualquier persona. Imagínate, 15 mil personas, el escenario más importante de Latinoamérica, es muy fuerte. Pero la Jani es una mujer fuerte que tiene su nicho y que va a salir", cerró.

Sigue leyendo