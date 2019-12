Kylie Jenner promociona el nuevo disco de Travis Scott con una frase que aleja cualquier reconciliación

Kylie Jenner compartió recientemente en sus historias de Instagram una playlist del nuevo disco de Travis Scott, Jackboys, promocionando las canciones del padre de su hija Stormi, lo que para muchos es una señal de acercamiento entre ellos.

La pareja compartió en Nochebuena en la gran fiesta que ofreció la mayor de las hermanas, Kourtney Kardashian, logrando una Navidad perfecta para la pequeña Stormi de casi dos años de edad.

El lujoso vestido satinado de Kylie Jenner con el que deslumbró en Navidad con su hija Stormi Fue la mejor vestida.

El estatus entre Kylie Jenner y Travis Scott

Pero a pesar de todo, Kylie sigue manteniendo su distancia con el rapero, de quien se separó hace un par de meses por no tener la misma visión de vida, aseguraron fuentes allegadas a la billonaria de 22 años.

Y la prueba es que, al promocionar la música de su ex, simplemente escribió "el papá de Stormi", siendo ese el lugar que le da a Travis en su vida: es simplemente el papá de su bebé, nada más.

Después de conocerse la noticia de su separación, Kylie Jenner se dirigió a sus redes sociales para publicar el único mensaje sobre su relación amorosa: "Travis y yo estamos en buenos términos. Nuestro enfoque principal en este momento es Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija son prioridad".

A pesar de esta separación, han seguido siendo una familia amorosa para Stormi, ya que celebraron juntos los tres el Día de Acción de Gracias y ahora también compartieron en Navidad.

Ni su hermana mayor Kim Kardashian sabe el estatus de la relación entre Kylie y Travis: "Honestamente no lo sé, pero creo que son muy buenos amigos y padres asombrosos (…) No sé el estado si están juntos o no. No creo que lo estén", comentó en una entrevista en el programa The Ellen DeGeneres Show, reseñó Yahoo.

