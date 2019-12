Alejandra Guzmán presume su abdomen plano a sus 51 años en una imagen sin filtro

Alejandra Guzmán ha demostrado que le importa muy poco las críticas que recibe constantemente a través de las redes sociales debido a su rostro y su cuerpo.

La cantante continúa publicando imágenes en las que aparece sin maquillaje, demostrando su belleza al natural y enviando un poderoso mensaje a sus "haters" que nadie podrá dañar su autoestima.

La polémica foto de Alejandra Guzmán en la que presume de su abdomen

Recientemente, la cantante compartió una imagen en la que aparece en traje de baño en la playa completamente al natural y mostrando su abdomen con el mensaje "sin filtro. Paz amor y rock 2020 bienvenido".

Sin embargo, la imagen solo duró unos minutos en su Instagram, pues al tiempo decidió eliminarla, pero la imagen ya se había viralizado en redes, y aunque hubo muchos quienes la criticaron, también recibió muchos halagos por su figura a sus 51 años.

"Ya quisiera estar así a su edad, yo a los 29 y estoy pasada de peso", "déjenla respirar ella luce muy hermosa a su edad", "es la más bella de todas y eso no va a cambiar", "Alejandra no le pares a los malos comentarios, todo es envidia", y "me encanta su naturalidad, no entiendo por qué eliminó la foto de su instagram porque sale hermosa", fueron algunos de los comentarios positivos que recibió.

Hace unos días también había publicado una imagen de perfil sin una gota de maquillaje en la que escribió "despertar".

