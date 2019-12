Tristan Thompson fue invitado a la fiesta de Navidad de las Kardashian donde compartió con Khloé

Khloé Kardashian y Tristan Thompson continúan dejando a un lado sus problemas para el bienestar de su hija True.

Kourtney Kardashian organizó la fiesta anual de Navidad de Kardashian West Jenner este año, y a pesar de su rompimiento, el ex de Khloé hizo una aparición en la velada.

Khloe and Tristan Thompson at the Kardashian West Jenner Christmas Party pic.twitter.com/4oU6akeKOE

