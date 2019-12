Paty Maldonado cuenta la verdadera razón por la que Raquel Argandoña quedó fuera de su café concert

A comienzos de diciembre, se habló sobre un supuesto quiebre entre Paty Maldonado y Raquel Argandoña, el que incluso habría llevado a la opinóloga a ser restada del café concert Las Viejas Juliás, en el que ambas participaban. Las informaciones iniciales aseguraban que el show se seguiría realizando, pero solo con la cantante.

La situación levantó sospechas en torno a su amistad, e inmediatamente surgieron algunas teorías al respecto. Según señalaron en el programa Intrusos, de La Red, Paty Maldonado habría sentido una especie de deslealtad por parte de Raquel Argandoña, lo que fue confirmado por Claudia Schmidt, quien comentó que "sí hubo algo que la incomodó de sobremanera".

La polémica quedó en el olvido durante unas semanas, pero volvió a surgir cuando la panelista del Mucho Gusto contó la verdadera razón por la que dejó de trabajar con la madre de Kel Calderón. En conversación con La Cuarta, explicó que "con la Raquel no ha pasado nada… La gente piensa que una cuando no trabaja con la persona está en mala".

"Yo no puedo tener una persona toda la vida en el escenario, a no ser que hagamos sociedad o hagamos un dúo como la Vicky y la Gaby, que ninguna otra podía hacer el personaje. Esta nueva obra la hice desde un comienzo sola, hasta pensé en un monólogo, pero después me arrepentí. Está todo bien con Raquel, además que ella está dedicada a sus viajes", agregó.

Sobre el café concert, que regresará el 10 de enero, comentó que seguirá presa, pero con tres meses sin hablar. Además, estará acompañada por la doctora Cordero y Cata Pulido, quienes han participado del show anteriormente. "La doctora Cordero y la Cata buscan la fórmula para hacerme hablar y cuando lo logran no dejo títere con cabeza. Hablo de la televisión, lo que ocurre en el país", señaló.

¿Y la radio?

Tal como se habló hace unas semanas, Raquel Argandoña no solo dejó de formar parte del elenco de Las Viejas Juliás, sino que también salió del programa Sin Límite que tenían en Radio Agricultura. En este desafío, Paty Maldonado estará acompañada por una nueva panelista, quien resultó ser Claudia Schmidt.

"Con Raquel renunciamos en agosto a la radio", dijo. "Ella tenía muchos viajes y, a raíz de eso, yo tenía que quedarme grabando para cumplir los días que ella no estuviera, lo cual me cansaba. Grabamos hasta el 31 de septiembre. Después nos pidieron volver, pero entre medio pasó la debacle y encontramos que no era el momento para seguir. Nuevamente renunciamos las dos y de común acuerdo", explicó sobre el tema.

