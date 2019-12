La compararon con Sylvester Stallone: Luli recibe críticas por su "cambiado" rostro

Durante las últimas semanas, Nicole 'Luli' Moreno ha llamado la atención debido a sus publicaciones en redes sociales. Primero, lo hizo compartiendo su logro en una competencia de Fit Models, en la que obtuvo el segundo lugar. Luego, ocurrió cuando mostró su tonificado cuerpo, y ahora, debido a una fotografía que utilizó para entregar un saludo navideño.

"Un día de reflexión para todo Chile. Que tengan una hermosa navidad. A disfrutar en familia", puso junto al registro. Sin embargo, sus seguidores arremetieron en su contra apuntando a lo "cambiado" que luce su rostro. En la imagen, aparece con un maquillaje muy marcado, labial rojo y unos ángulos faciales muy pronunciados. Esto provocó una serie de comentarios por parte de los usuarios, quienes incluso la compararon con el actor Sylvester Stallone.

"Eres tan linda, pero con tu cambio tu cara no es la misma", "Luli, me alegra todo el esfuerzo y la dedicación, pero no le des tan duro! Te estás pareciendo a silvestre stalone!! Tu cara está tomando cara de hombre… Vas a parecer transformista (sic)", y "Y qué te hiciste en la cara, ahora te ves inreal, no real!!", fueron algunas de las reacciones.

Tras las críticas, Luli decidió desactivar los comentarios en la publicación.

