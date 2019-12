Lucero estrena look en Navidad y luce más hermosa y rejuvenecida que nunca

Lucero sorprendió a sus seguidores este 24 de diciembre con un nuevo corte de cabello que presumió a través de su Instagram.

La cantante publicó una imagen en la que luce con el pelo más corto, luciendo uno de los cortes de moda, un bob que llevó con su melena rizada y que la hizo lucir más hermosa y rejuvenecida que nunca.

Sus fans quedaron encantados con su nuevo look y la llenaron de halagos, asegurando que le queda muy bien ese corte.

"Me encanta como te ves así hermosa", "oh por Dios amo tu nuevo look", "tu cabello así es lo máximo, si me viera como tú me lo cortara así", "que bella Lucero te ves mucho más joven", "la más bella de todas y ahora con ese corte wow", y "te queda increíble ese look", fueron algunas de las reacciones de los fans.

Sin embargo, luego publicó un video en el que se veía con su cabello más largo, por lo que al parecer logró el corte bob sin cortar su melena, de la misma manera que la reina Letizia lo logró hace unos días, recogiendo su pelo con pinzas para dar ese efecto sin sacrificar el largo.

