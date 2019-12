"Es tu mejor look": Katherine Orellana saca aplausos con jugado cambio de look

Con la llegada del calor, no son pocos los que buscan refrescar su imagen con un cambio de look. Esto fue lo que ocurrió con la cantante Katherine Orellana, quien le dio la bienvenida al verano adoptando un estilo completamente distinto al que suele llevar.

La artista se atrevió con unas trenzas de lana de color café, similar al tono de su cabello natural. El trabajo fue obra de TatianaSparrowBraider, con más de 20 mil seguidores en Instagram. Los resultados fueron enseñados en la misma plataforma, en donde compartió dos fotografías: una con el pelo suelto, y otra con un moño.

"Feliz. Nuevo look, ¿qué les parece? Son realmente hermosas, no pesan nada, son de excelente calidad. Muchas gracias @tatianasparrowbraider por este bello cambio. Síganla y atrévanse chicas! Realmente son artistas. Eres seca. Gracias Dios por tanta gente linda a mi alrededor. Si hasta el Facu (su hijo) se fue con sus dred jajaja feliz", escribió Katherine Orellana, cuya nueva imagen sacó aplausos entre sus seguidores.



"Te quedan hermosas, es tu mejor look", "Hermosísimas las trenzas. Te quedan de maravilla, excelente tu nuevo cambio de look", y "Lejos, el mejor look de todos. Ese es tu estilo, definitivamente. Te ves de 15", fueron algunos de los comentarios que recibió. También hubo quienes le sugirieron cambiar su música y adoptar un estilo más soul.

