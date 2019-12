Kate del Castillo habló sobre su posible romance con Vadhir Derbez

Kate del Castillo reveló la verdad sobre la supuesta relación amorosa que mantiene con Vadhir Derbez.

Mientra posaba para las cámaras en la alfombra roja de La Reina del Sur 3, uno de los reporteros le preguntó sobre la 'propuesta de matrimonio' que le hizo el hijo de Eugenio Derbez.

Kate respondió “¿Quién le va a decir que no a Vadhir? ¿No? Lástima que soy amiga del papá sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos (risas), estoy bromeando”.