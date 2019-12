La foto navideña de Angélica Rivera y el 'Güero' Castro que sorprendió a todos

La Navidad es una época que nos acerca aún más a nuestros seres queridos, familiares y conocidos, y eso fue justo lo que ocurrió con Angélica Rivera y José Alberto 'el güero' Castro.

La actriz y el productor de televisión -quienes fuero pareja entre 1994 y 2008- se reunieron en Navidad para compartir con sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro.

Angélica Rivera y el 'güero' Castro reunidos en Navidad

Sofía Castro fue quien compartió la postal navideña donde la familia se veía muy feliz y sonriente, junto al árbol lleno de regalos.

"Happy Holidays from our family to yours. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Feliz navidad con todo mi amor", escribió Sofía al publicar la imagen que se acercó a los 70 mil likes.

La publicación generó más de 300 comentarios, manifestando la bonita familia que formaban y dejándole los mejores deseos.

Angélica Rivera se separó hace un año de Enrique Peña Nieto, quien fuera su esposo durante su periodo presidencial en México.

A partir de ese momento, la recordada 'Gaviota' se alejó de la vida pública, estudiando su posible regreso a la televisión. Antes de casarse con Peña Nieto, era una de las actrices más populares y exitosas de México.

Por su parte, el 'güero' Castro, pronto estrenará su más reciente producción en Las Estrellas: se trata de 'Médicos', su nueva telenovela que combina dramas amorosos con la vida tan agitada que viven los doctores.

