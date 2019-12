Tuiteros trollean a Lavín y Vidal por canto navideño en el "Bienvenidos"

La mañana de este martes, el matinal Bienvenidos recibió en el estudio al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y a Francisco Vidal. Los políticos participaron de una jornada reflexiva en torno a la celebración de la Navidad, tras el estallido social que se originó el pasado 18 de octubre.

El animador Martín Cárcamo planteó que estas fiestas tienen un carácter distinto al de los otros años, remarcando los efectos que tuvo el movimiento social dentro de los hogares chilenos. Por su parte, Lavín habló sobre la cercanía que tiene con su familia y Vidal recordó algunos momentos junto a sus cercanos.

Sin embargo, el momento más llamativo ocurrió cuando transmitieron un video protagonizado por ambos políticos, en el que aparecen cantando "Ven a mi casa esta Navidad". De acuerdo con la información mostrada en pantalla, Joaquín Lavín y Francisco Vidal se juntaron el pasado domingo para grabar la canción y cocinaron galletas navideñas.

En el registro enseñado en Bienvenidos, se los ve amasando la mezcla para las galletas y revisando un álbum de fotos. También aparecen en el detrás de escenas de las grabaciones, sosteniendo la letra con completa concentración. El momento no pasó inadvertido por los televidentes, quienes reaccionaron a través de Twitter. Pero mientras algunos valoraron el gesto, otros se mostraron indignados apelando a la calidad vocal de los políticos.

El trolleo fue gigantesco, y quedó plasmado en una serie de tuits que compartieron en la red social.

Puta que me dio pena el saludo navideño de Lavin y Vidal no se si por lo mula de la unión entre derecha e izquierda en medio de estallido social o porque realmente cantan muy mal. Quede sensible!! #Bienvenidos13

— Cecilia Toro (@ceciliatoro) December 24, 2019