"Lo perdió todo": piden ayuda para ex "MasterChef" que sufrió grave accidente automovilístico

Gracias Totales chicos. A todos quienen mandan mensajitos lindos y al @teamwwechile por su apoyo desde el dia 1 con buena onda. Mas allá de todos mis errores y mis fracasos Mas allá de darme por valiente y no bajar los brazos Mas allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mi Mucho me costo, pero comprendí Al final no queda nada mas que lo que soy Nada me condena, donde va el camino voy Si cada día toda nuestra historia vuelve a comenzar, Si cada pazo marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás, Entonces si lo hicimos bien O mal no importa, aprendimos la lección Lo que soy–Abel Pintos #masterjeffchile #masterchefchile #jeffrylocura