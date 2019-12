Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ponen a prueba su matrimonio con un detector de mentiras

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas más estables del espectáculo. A pesar de que ambos se dedican a diferentes ámbitos del medio artístico y tienen agendas muy apretadas, han demostrado que siempre se puede lograr el equilibrio perfecto sin embargo, un detector de mentiras puso a prueba su matrimonio.

Como parte de una divertida dinámica, la pareja se prestó para detectar las verdades y mentiras del otro, siendo Derbez quien hacía las preguntas a Alessandra.

La "disputa" comenzó con Derbez preguntándole a Alessandra si se consideraba más inteligente que él. A pesar de que ella contestó con un contundente "sí", la máquina señaló que era mentira. Posteriormente, le preguntó si consideraba que las mujeres eran más inteligentes que los hombres por lo que la cantante volvió a contestar que "sí" y ya que resultó de nuevo mentira, Alessandra sólo se rió.

Pero el momento se volvió tenso con una pregunta comprometedora:

"¿Stalkeas a tus ex en redes sociales?", preguntó el comediante, a lo que Alessandra responde con un “No” en tono un tanto dudoso que hizo que el comediante la cuestionara una vez más. “Ay, por Dios, ¿entonces sí los stalkeas?, dijo.

Sin embargo, el detector de mentiras detectó que la vocalista de Sentidos Opuestos estaba diciendo la verdad y que no seguía a ninguno de sus ex novios en redes sociales. “¿Ves, estoy diciendo la verdad? ¿Cuál ex, además? Llevo tanto tiempo contigo que ya ni me acuerdo”, dijo entre risas..

El comediante no estuvo del todo convencido con el resultado del juego por lo que volvió a cuestionarla: "Tienes como 25 ex. ¿Sigues a alguno de tus ex?. De aquí al juzgado a divorciarnos”. Para darle la vuelta, la cantante le hizo la misma pregunta a lo que este respondió que no y que si así fuese, lo mataría.

El juego se convirtió en la sensación entre sus fans, quienes incluso hicieron burla sobre todas las ex que tiene Derbez. Sin embargo, también aplaudieron que ambos sean un ejemplo de unión como pareja después de todo, llevan más de 10 años de conocerse y juntos, han formado una gran familia.

Te recomendamosen video