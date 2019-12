"Hay que tener estómago...": Bessy Gallardo recibe críticas por feo comentario sobre Van Rysselberghe

Durante las últimas horas comenzó a circular una fotografía de los senadores Andrés Allamand y Jacqueline Van Rysselberghe, en la que aparecen conversando dentro de la Cámara. El registro fue compartido por cientos de usuarios en Twitter, incluyendo Bessy Gallardo, cuya popularidad aumentó debido a una reflexión realizada en torno al estallido social.

La estudiante de derecho reaccionó con un comentario que sacó ronchas entre los tuiteros, ya que muchos la acusaron por falta de sororidad apelando a su abierta postura feminista. "Considerando que la conozco en vivo y que la he tenido a menos de un metro de distancia, cara a cara, hay que tener estómago para querer jotearse a Jacqueline", puso, recibiendo críticas inmediatas a través de la plataforma.

"Te cachai creerse feminista y bardear a alguien por su aspecto físico? Jacqueline es bardeable por un millón de cosas mucho más relevantes", replicó una persona, a lo que Gallardo contestó: "Cachai lo que es creer que se sabe leer y no tener idea de lo que se lee?".

"Pucha Bessy, te caíste acá. Poco consecuente apoyar el feminismo y hacer este tipo de comentarios", "Que comentario más denigrante. La crítica deben ser políticas y no ofensivas" y "Una feminista, denostando a otra mujer por su apariencia física. Algo no cuadra!", señalaron otros usuarios.

Más tarde, el número de críticas llegó a tal punto, que Bessy Gallardo salió a explicar sus dichos en una nueva publicación. Sin embargo, volvió a arremeter en contra de la política en otro mensaje. "Fea como la carne podrida con larvas de moscas. Así de fea y asquerosa. No defiendo regalonas del patriarcado", puso.

El feminismo es una deconstruccion constante y creo que debo revisar en mi interior y no volver a repetir mi conducta que se riñe con lo que defiendo y con aquello que trato de combatir.

Ella es la cara visible de todo lo que está mal en Chile, pero no seré quien la ofenda por su aspecto. Ni a ella ni a nadie. No lo he hecho con Ena, ni con Camila, ni con ninguna de las representantes de la derecha, así que pido las disculpas del caso.

— 💚Bessy PintiHartoBienParada Prado 💚 (@bessygprado) December 24, 2019