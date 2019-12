Mauricio Mancera anunció que se va de 'Hoy' y así fue la reacción de Andrea Legarreta

View this post on Instagram

Hace casi dos años me abrieron las puertas de su foro y fue un privilegio y honor aprenderles y disfrutarlos todos los días!! Los voy a extrañar cabrón pero nos seguiremos viendo en la calle y ojalá podamos volver a compartir cámaras y micrófonos en un futuro!! ✌️✌️ GRACIAS POR TODO!!