Adria Arjona:“Me gusta la adrenalina”

Como un acto espontáneo, se acercó al mundo del espectáculo. Siempre apreció las manifestaciones artísticas. Cómo no, si su padre es el cantante Ricardo Arjona, a quien acompañó desde pequeña por diferentes países, escenarios, paisajes. Aunque pasaron los años, aún mantienen una profunda y cercana relación. “Mi niña. Puro talento. Lo demás es lo de menos”, escribió el cantautor hace unos días sobre su hija en Instagram.

Está acostumbrada a moverse por diferentes lugares del mundo. Nació en Puerto Rico -el país natal de su madre, la modelo Leslie Torres-, vivió su infancia en México, a los 12 años se trasladó con su familia a Miami y a los 18 ingresó al Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, de Nueva York, una escuela donde pasaron actores como Scarlett Johansson, Angelina Jolie y Robert De Niro.

En sólo un par de años, ya la vemos en grandes producciones, como en la serie Person of Interest; en la segunda temporada de la serie True Detective; en la secuela de Pacific Rim, y en Narcos. También obtuvo un papel clave en Triple Frontera de Netflix, donde compartió junto a Ben Affleck y Pedro Pascal.

Habla rápido, pero con gran seguridad, y parece que lleva décadas sumergida en la industria del cine. La conocimos durante el estreno de Escuadrón 6, de Netflix, en el marco de la reconocida Comic-Con de Sao Paulo, Brasil. En esta película de acción y comedia, dirigida por Michael Bay, comparte reparto con Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Ben Hardy y Dave Franco, entre otros.

La historia se centra en seis multimillonarios que fingen su propia muerte y se unen para actuar como un escuadrón de acción de élite y derrotar a poderosos criminales. ¿A quién interpreta Adria? A la aventurera y metódica doctora Five, que impacta cuando aparece, muy empoderada, en un ajustado vestido amarillo.

Adria agradece la oportunidad, y disfruta cada movimiento de su carrera. El 2020, la veremos en el universo cinematográfico de Marvel, gracias a Morbius, donde actuará Jared Leto, quien interpretará al doctor Dr. Michael Morbius, uno de los villanos icónicos de Spider-Man.

Esta suma de éxitos le ha entregado reconocimiento y fama. Una fama que no le resulta desconocida, y le da el valor que realmente merece. Lejos de las luces, cuando estudió en Nueva York, trabajó como mesera en varios restaurantes, y así conoció gente muy diferente, a nivel económico y cultural. Esa misma experiencia, le permitió reflexionar desde otro lugar y valorar profundamente la diversidad.

También se ha mostrado preocupada por el lugar de los latinos en Hollywood. Le parece que ha llegado el momento de empezar a contar historias propias, las historias de nuestras madres y padres, y mostrar quiénes somos los latinos en realidad.

Hace cinco años, ¿pensaste que estarías en este lugar?

Sólo lo soñaba y sabía que iba a pasar, porque era lo que quería. Normalmente, hago todo lo posible para llegar, aunque signifique trabajo y esfuerzo.

¿Querías instalarte en el mercado latino o el estadounidense?

Estudié actuación en Nueva York, pero nunca pensé dónde irme. Las cosas me comenzaron a pasar en Estados Unidos y no necesariamente en Latinoamérica. Siempre me guío por los guiones, historias y directores, y me encantaría trabajar en Latinoamérica. ¡Hay mucho talento! No ha llegado todavía, pero llegará.

En Escuadrón 6 se lucha contra un sistema al igual que en varios países latinoamericanos. ¿Te preocupa la crisis que vivimos?

Soy latina, y está pasando en Chile, en Guatemala, Argentina, Perú, Ecuador. ¡Somos todos! Es frustrante y muy triste ver a tanta gente sufriendo, por gente egocéntrica y que quieren dinero y poder. Eso parece lo más importante. La humanidad es menos y menos importante para esta gente. Es muy triste.

¿Te gustan las películas de acción? ¿Te consideras aventurera?

¡Me gusta la adrenalina! Soy bastante física, pero el drama me llama la atención, me apasiona más que la acción, y me siento mucho más cómoda.

¿Qué características tuyas aparecen en Five, tu personaje?

(Ríe) Ninguna. Voy a decir que me considero valiente. Ella si quiere algo, va hacia eso ciento por ciento, y también soy así. Es muy práctica y tiene una personalidad diferente. Yo soy buena onda, pero también tengo mi carácter.

¿Qué viene este 2020? ¿Te gustaría seguir unida a Netflix?

Tengo otra película para Netflix con Jason Momoa. ¡Siento que sigo en la familia de Netflix! También apareceré en una película, que es como mi bebé, que muestra lo que pasa en la frontera de México, a través de diferentes perspectivas. Es muy interesante y cool. Además, soy una de las protagonistas de la próxima película de Marvel, de Sony, con Jared Leto y Matt Smith. Tengo un papel bastante fuerte y estoy muy emocionada de que la gente lo vea.

Como actriz, ¿qué aprendiste de esta película?

A nunca quedarme con mi manera. Michael Bay trabaja de una manera tan diferente a otros directores, que aprendí a sorprenderme. Me gusta prepararme mucho, llegar con todo listo, y Michael es totalmente diferente. Dije “bueno, tengo que aprender a confiar en los creativos. Me siento súper vulnerable, pero eres un genio y debo agarrarte de la mano y decirte ‘llévame donde tú quieras’”. De Michael aprendí a siempre confiar y, si falla, falló, pero al menos lo intenté, confié.

“Empezamos a ver nuestras historias en el cine”

Sobresalió en pantalla sin perder su esencia. Cuando le han preguntado sobre sus sueños, más allá de lo laboral, confiesa que la filantropía le parece un buen camino. Es más, le encantaría crear una escuela o su propia fundación.

Su vida personal, que mantiene bastante protegida, vivió un cambio importante este 2019. Según la prensa, se casó con el abogado Edgardo Canales en Guatemala. En una ceremonia sencilla, habría pedido que sus cercanos no compraran regalos para ellos, sino que libros y juguetes para niños en situación vulnerable. Cuando le preguntamos sobre el matrimonio, prefiere no ahondar en el tema: “La familia es muy importante para mí. Soy una mujer independiente, bastante diferente a muchas, porque estoy trabajando, viajando, estoy al millón siempre. Pero no tengo ningún tipo de plan, disfruto de esta etapa de vida y no apuro nada”.

¿Qué es el éxito para ti?

Tener gente alrededor que te apoya y verlos contentos. Ver a la gente que quiero feliz, contenta.

Eres una persona con mucha conciencia social…

No me gustan los títulos. Soy mujer y, obviamente, soy feminista. Me encantan las mujeres, las apoyo y no lo ando presumiendo. Simplemente, lo hago. Tengo amigas actrices a las que apoyo más que a mí misma. A veces me dicen “tú también tienes que trabajar”. Creo en la igualdad, no creo en la guerra de los sexos, somos iguales, somos humanos. Por esa misma razón, debemos ser pagadas iguales, respetadas iguales, no controladas. Deberíamos ser ciento por ciento libres en cualquier tipo de trabajo y en nuestras vidas personales.

En ese sentido, ¿ves cambios en la industria del cine?

Como todo, nada pasará de la noche a la mañana. He visto el cambio, pero el cambio siempre tiene que venir desde el lado ejecutivo. Debemos tener más mujeres en estudios de televisión, más latinas, más mujeres de color, para que se empiece a cambiar la conversación, para que empiecen a contratar a más latinas, escritoras. Es como un dominó. Ahora empezamos a ver nuestras historias en el cine. En los pósteres aparece la latina, la morena, cool, pero cuál es el real cambio. Por eso me encanta esta película, porque somos tan diferentes, venimos de diversos países y culturas, tenemos diferentes colores, entonces nuestras conversaciones son muy interesantes.

Como una latina en Hollywood, ¿sientes responsabilidad por otras actrices que buscan su oportunidad?

Sí, siento responsabilidad por las actrices latinas que vienen atrás mío. Lo único que quiero es hacerlo bien, quiero derrumbar puertas para que se les haga más fácil a ellas. Para que ellas entren, y digan “esto de ser latina en Hollywood está súper fácil”.

