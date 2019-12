Lisandra Silva sobre su embarazo con Raúl Peralta: "Pensé que no lo superaría"

Con un extenso testimonio compartido en redes sociales, Lisandra Silva reveló cómo fueron sus primeros meses de embarazo. La cubana confirmó la llegada de su bebé hace algunos días, con un video en el que enseñó su vientre y que cuenta con la participación de su pareja Raúl Peralta.

"Estamos esperando la bendición más grande que la vida nos pudo dar!", escribió en dicha ocasión, revelando que tiene 16 semanas de gestación. Tras recibir mensaje de apoyo y felicitaciones, la modelo decidió entregar detalles acerca de su dulce espera, los que dio a conocer en una nueva publicación.

Según indicó, sus primeros cuatro meses fueron muy duros. "Tuve todos los síntomas de forma aguda. Los ácidos, el reflujo, las náuseas, los olores y el mareo no me dejaban levantarme de la cama, pero tampoco dormir y cuando dormía tenía sueños horribles. Dormía sentada y nada en el mundo me hacía estar bien", dijo.

También enfatizó en que nadie prepara a las mujeres para enfrentar estas situaciones "y por mucho que te lo cuenten o lo leas, experimentarlo es otra cosa". "Pensé que no lo superaría, pensé que no pasaría jamás. Pero finamente me estoy sintiendo mejor", agregó.

Finalmente, Lisandra Silva hizo un llamado a todas las mamás que se sientan como ella. "Mucha fuerza y valor. Después del 4to mes todas las nubes se disiparán y comenzarán a ver el sol! Ojo estaremos sensibles por todo el embarazo (el hambre me despierta, el humor me cambia a menudo durante el día, y aún los olores son un problema para mí)", señaló.

