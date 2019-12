Fer Figueroa muestra sus estrías y comparte inspirador mensaje de amor propio

Con la llegada del verano, también aparecen algunos complejos físicos que no todos tienen superados. Y es que el calor obliga a usar ropa menos calurosa, lo que muchas veces deja a la vista aquellos detalles que nos generan preocupación. Fer Figueroa lo sabe bien y, por lo mismo, formó parte de la campaña de Alfombra Roja "Por un verano sin polera", que apunta al body positive.

La modelo posó mostrando las estrías de sus piernas, las que le provocaron varios problemas en su juventud. "A mí antes me afectaba demasiado lo que pensaban o decían de mi cuerpo, pero ahora trato de ignorarlo. Así he ido poco a poco aceptándome tal y como soy", contó en entrevista con el citado medio.

"Tiempo atrás me sentía muy incómoda de ponerme bikini o andar en traje de baño con mis compañeras porque yo soy una persona de contextura más delgada, no tengo pechugas, soy un poco más plana. Me costaba andar en la playa en bikini pero ahora estoy entrenando, trabajando en mi cuerpo y en mi mentalidad. Creo que así me costará mucho menos mostrarme en bikini tranquilamente", agregó.

Sobre el camino hacia la autoaceptación, Fer Figueroa enfatizó en la importancia de reconocerse tal y como se es. "Tienen que entender que Dios nos dio un cuerpo así para aceptarlo, cuidarlo y valorarlo, pero si uno quiere cambiar eso es cosa de que uno se lo proponga y finalmente aprenda a quererse tal y como es", dijo.

Revisa las imágenes a continuación:

