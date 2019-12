Enrique Guzmán llama a Silvia Pinal y a Alejandra Guzmán "hijas del bisturí"

El cantante mexicano, Enrique Guzmán, hizo fuertes declaraciones sobre la obsesión por las cirugías plásticas que según él, tienen su hija Alejandra Guzmán y su ex esposa, Silvia Pinal.

Tras la serie de críticas que han tenido madre e hija por sus constantes transformaciones, el cantante aseguró en el programa 'Venga la alegría' que las cirugías plásticas son un "mal" característico de las Pinal,

Alejandra Guzmán es una de las cantantes mexicanas favoritas por su talento y su personalidad rebelde. Sin embargo, su apariencia ha acaparado los titulares debido a que cada vez transforma más su rostro. Es por ello que el padre de la cantante señaló que está en contra de los procedimientos quirúrgicos que se ha hecho su hija.

"Esa es la parte Pinal de Alejandra. Alejandra y su madre son dignas hijas de los bisturís. Qué barbaridad. De eso viven, les encanta", dijo.

También declaró para el programa de espectáculos De primera mano con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que aunque ha tratado de convencer a Alejandra de que las cirugías son innecesarias, no ha podido hacer algo para evitarlo.

“La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tu me lo pidas, ya le dije y no, le encanta la fiesta ¿qué hago? Esa es la parte Pinal de mi hija y no puedo hacer nada”, dijo.