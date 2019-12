La increíble transformación de Kevin Vásquez, de Amango: ¡Perdió más de 65 kilos!

La serie Amango (2007), de Canal 13, dejó varios rostros en la memoria del país. Uno de ellos, fue el de Kevin Vásquez, quien años después de participar en la producción, experimentó una drástica pérdida de peso. La transformación ocurrió a punta de voluntad, una estricta dieta y una marcada rutina de ejercicios, que lo ayudaron a bajar más de 65 kilos.

Actualmente, el joven de 26 años luce una apariencia muy distinta a la que conocimos en pantalla. Hace algunas semanas, decidió formar parte de la campaña de Alfombra Roja "Por un verano sin polera", que apunta al body positive, desafiando los estereotipos de la sociedad.

Kevin Vásquez habló sobre su camino hacia el amor propio y aseguró que "desde chico he tenido que aprender a amar mi cuerpo y hasta el día de hoy me sigue costando. Es una lucha del día a día mirarse al espejo y convencerte de que si eres bello. Hoy en día me siento muy bonito y es netamente porque he aceptado todas mis imperfecciones".

"Luché mucho para lograr lo que tengo hoy en día y me siento muy orgulloso de lo que logré y de lo que soy. Me siento realmente orgulloso y valiente de mí y tengo que convencerme de ello todos los días", agregó, indicando que ya no le preocupa el qué dirán.

