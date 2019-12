Martín Cárcamo no descarta regresar al "Bienvenidos": "No pretendo dejar el matinal para siempre"

Luego que se confirmara la llegada de Amaro Gómez-Pablos al matinal Bienvenidos, también se conocieron detalles sobre el futuro de Martín Cárcamo en Canal 13. Según trascendió, el rubio natural se asoció con el argentino Marcelo Tinelli para probar suerte con el nuevo estelar Bailando.

La mañana del jueves, los panelistas del matinal le preguntaron sobre su nuevo proyecto, a lo que el animador contestó revelando ciertos aspectos en torno al programa. Según dijo, este será en vivo y en directo, y sería transmitido varios días a la semana. "A la primera que le conté fue a la Tonka, hace como cuatro meses", dijo.

Además, indicó que el nuevo estelar será una co-producción entre Canal 13, la productora de Tinelli, y la suya. "Es un programa que genera mucha unidad, y eso es muy bonito. Vamos a tener de todo. Vamos a tener muchas realidades que van a mostrar el Chile diverso: inmigrantes, artistas, gente de diferentes comunas", señaló.

En medio de esta explicación, Martín Cárcamo fue abordado por Raquel Argandoña, quien le preguntó si pensaba dejar el matinal para siempre. El animador respondió apelando a los orígenes del programa y reconoció que si bien fue difícil tomar la decisión, no le cierra la puerta a un futuro regreso.

"Es muy difícil porque yo no pretendo dejar el matinal así para siempre, porque yo me siento fundador (…) Nosotros generamos este programa, lo creamos entre varios. El canal antes no tenía un matinal competitivo ni relevante. Bienvenidos tiene algo muy potente, que todo lo que pasa en el programa, genera mucha conversación y debate. Siento que la posibilidad de dejar las puertas abiertas es importante porque me siento parte de la casa", explicó.

Retomando la conversación sobre su nuevo programa, Martín Cárcamo agradeció los mensajes que ha recibido, destacando el potencial del estelar para generar espacios familiares. "Vamos a cruzar lo social, y eso es muy bonito porque vamos a representar muchos sueños de chilenos", indicó.

Finalmente, comentó que tomar la decisión de marcharse fue difícil debido a los años que lleva en el Bienvenidos. También aseguró que echará de menos al equipo, y bromeó con que podría reemplazar a Amaro Gómez-Pablos. Sobre este último, aclaró que no tuvo que ver con su reemplazo. "Así es como tiene que ser, porque eso es una labor ejecutiva", dijo.

Sigue leyendo