Cristian Castro confiesa que no es un buen padre y que sus hijos le reclamarán

Durante muchos años, Cristian Castro fue considerado uno de los solteros más codiciados de México. Su voz y su carisma hacían suspirar a muchos, además de que tenía un gran porte sobre el escenario. Cristian logró superar es peso de ser hijo de dos de las grandes estrellas del espectáculo mexicano, Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdéz, para convertirse en una de las máximas estrellas de la música en español.

Pero Cristian se vio involucrado en relaciones fallidas que le dieron un giro de 180º a su vida. Tuvo dos hijos con la abogada argentina Valeria Liberman, Simone y Mikhail Zaratustra y posteriormente, una hija con la colombiana Paola Erazo.

La mala relación que tuvo con "El Loco" Valdéz, ha hecho que Cristian cuestionara su papel como papá. En una entrevista con el programa Suelta la Sopa, el cantante dijo que ellos eran "parte de su mundo pero no su mundo", lo que desató críticas.

A post shared by Cristian Castro 𝓐𝓶𝓸𝓻 𝓣𝓸𝓽𝓪𝓵 (@cristiancastro_amortotal) on Dec 5, 2014 at 2:39am PST

View this post on Instagram

Recientemente, el intérprete de "Azul", repitió que no se consideraba un buen padre y que es consciente de que en el futuro sus hijos podrían reprocharle su ausencia.

“La verdad, no soy un buen padre. No me considero un buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede: estoy cumpliendo con el cariño que puedo dar, la compañía que puedo dar presente, de presencia. Pero no, no soy un padre entregado, no”, dijo en una entrevista con Teleshow. El cantante tiene tres hijos.