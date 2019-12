Wilma González recibe absurdas críticas en fotografía junto a su pololo 12 años menor

Una serie de críticas fueron las que recibió la modelo Wilma González en redes sociales, luego de compartir una fotografía junto a su pololo 12 años menor. En el registro, la pareja aparece sonriendo frente a la cámara, dando cuenta de la consolidada relación que mantienen desde hace un año y dos meses.

La fotografía fue tomada en Punta Arenas, tras varios días de trabajo en la zona. La española agradeció la ayuda de sus amigos, y especialmente de "@nico_seguelg que me apaña en todas!!! Me siento cuidada y acompañada. Qué partner increíble y que bien lo pasamos!!! Love you forever".

Tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el registro provocó cientos de comentarios por parte de sus seguidores. Si bien la mayoría destacó la sólida relación de la modelo con el estudiante de ingeniería, hubo quienes aprovecharon la ocasión para lanzar absurdas críticas apelando a su diferencia de edad.

Una persona bromeó en torno al tema, confundiendo al joven con el hijo de Wilma González. "Está grande tu hijo Wilma, en qué momento creció tanto? Ni cuenta te darás cuando te haga abuela jajjaj", puso. Sin embargo, sus palabras no pasaron inadvertidas por la española, quien respondió a través de la misma plataforma. "Pues quizás me des unos trucos viejita linda! Mientras tanto por aquí muy felices, gracias", señaló.

La situación se repitió con otros usuarios, pero la modelo se defendió de todas las críticas compartiendo creativas réplicas.

Sigue leyendo