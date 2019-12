Netflix estrena el primer tráiler de 'To All The Boys: P.S. I Still Love You'

Lara Jean ha terminado de escribir cartas de amor, pero no ha terminado de recibirlas. Netflix publicó el primer tráiler de To All The Boys: P.S. I Still Love You, secuela de la exitosa película romántica del 2018 que llevó al estrellato a Noah Centineo y a Lana Condor.

La muy esperada secuela no llegará a Netflix hasta el 12 de febrero, justo a tiempo para el Día de San Valentín y tener una noche romántica con tu pareja o tus amigas.

Al final de To All The Boys I Loved Before, Lara Jean Covey (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) estaban caminando en un campo de lacrosse, de la mano, listos para comenzar su relación. Cuando P.S. I Still Love You retoma, todavía están muy juntos (gracias a los dioses del romance), pero resulta que estar en una relación real es más que solo las primeras citas y promesas románticas. También significa que hay más que perder cuando entran en juego fuerzas externas, como el modelo de Lara Jean, John Ambrose McClaren (Jordan Fisher).

El trailer no muestra mucho de John Ambrose, pero de seguro tendrá un papel importante en la historia de amor.

Por supuesto, Lara Jean tiene más que su vida amorosa. El tráiler provoca más momentos familiares con su hermana pequeña Kitty (Anna Cathcart) y su padre (John Corbett). Sin mencionar que pasamos un buen rato con Chris (Madeleine Arthur). Curiosamente ausente del tráiler está Gen (Emilija Baranac), la ex novia de Peter, pero los fanáticos de la serie original de libros To All The Boys de Jenny Han saben que volverá para causar problemas.

