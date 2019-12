Tonka Tomicic agradece apoyo en su regreso al "Bienvenidos": "Hay que continuar"

Luego de una semana fuera de pantalla, Tonka Tomicic reapareció en el matinal Bienvenidos, de Canal 13. La animadora se ausentó debido a la muerte de su padre producto de un cáncer que lo tenía complicado de salud desde hace más de un año.

Su regreso estuvo marcado por un emotivo mensaje de agradecimiento dedicado al equipo y también a los televidentes, quienes demostraron su preocupación ante el difícil momento que vivió. "Muchas gracias al equipo por sus saludos, por sus condolencias, a mis compañeros de trabajo que usted no ve en la casa, pero que siempre están presente y hacen posible este programa. Al canal, a los ejecutivos, pero particularmente a las personas que no me conocen personalmente pero que me han hecho sentir su cariño a través de las redes sociales", dijo al inicio del programa.

La coanimadora del Bienvenidos, Raquel Argandoña, se refirió al tema con afectuosas palabras para Tonka Tomicic. "Te echamos muchos de menos. Sé que pasaste días difíciles, así que mucha fuerza y vamos con todo", dijo, dándole el pase a su compañera.

"Hay que continuar, hay que reponerse y el valor más importante es la vida, la salud y la familia. Se viene navidad, han sido tiempos convulsionados pero uno se da cuenta que desde lo más sencillo, lo más íntimo, si uno lo sostiene y se mantiene, creo que se genera la fortaleza para seguir adelante", agregó Tonka Tomicic.

Cambios en el matinal

El pasado miércoles, el director ejecutivo del canal, Maximiliano Luksic, anunció la llegada de Amaro Gómez-Pablos a la animación del matinal de Canal 13. "Amaro no viene a llenar ningún vacío. Martín Cárcamo (…) pasará a conducir un estelar, lo que significa un gran desafío para él", declaró.

Sobre la integración del periodista, tiene certeza de "que junto a Tonka y todos los panelistas, formarán un gran equipo (…) Por ahora, el rol de Amaro estará centrado en el Bienvenidos, lo que no quita que pueda cubrir ciertos hechos para nuestros noticieros. Su perfil se ajusta para ambos espacios".

Por su parte, la meteoróloga Michelle Adam, quien lleva 7 años en el programa, lamentó la partida de su compañero. "Hemos visto cómo el matinal ha ido cambiando, se ha ido adecuando con todo lo que pasó en Chile. Pero es una lata porque se van los compañeros y que se vaya Martín no da lo mismo. Él partió Bienvenidos con la Tonka y que se vaya él, es como otro programa", dijo a LUN.

Sobre su nuevo compañero, cree "que va a ser un excelente compañero y muy buen partner de la Tonka. Nunca me ha tocado trabajar con él, pero creo que va a ser un gran aporte".

Sigue leyendo