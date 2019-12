6 estrictas reglas de vestimenta que Kate Middleton no puede romper

La familia real británica se rige por una guía de estilo muy específica y si alguien ha acaparado miradas, es la duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

A pesar de que se ha convertido en un icono de moda y belleza, detrás de su look impecable, existen estrictas reglas que la Duquesa debe seguir para evitar problemas con la Reina. Quizá parece una situación complicada y primitiva pero las reglas de vestimenta de la realeza, han mantenido a la familia luciendo elegante y evitando fallas potencialmente vergonzosas durante más de 60 años. Algunas no son tan descabelladas y pueden aportar grandes consejos para lucir estilosa todos los días.

Aquí hay algunas reglas que debe seguir Kate:

No al esmalte de uñas brillante

No es un secreto que a las mujeres de la realeza se les pida llevar esmalte nude o transparente en las uñas. La primera en romper esta regla, fue la princesa Diana al usar esmalte brillante azul. Kate ha tratado de suavizar esta regla al usar esmalte de uñas rosa claro de vez en cuando pero, la mayoría de las veces, la duquesa no las pinta, simplemente agrega brillo. Ella nunca usa colores brillantes o extravagantes ya que las "uñas naturales" son las preferidas de la Reina. Lo mismo ocurre con el lápiz labial. La duquesa no debe usar labiales demasiado brillantes o llamativos.

Estas son las reglas más extrañas que las niñeras de la realeza deben seguir al pie de la letra Cuidar a los niños de la realeza no es trabajo fácil

Medias nude siempre

Kate sule llevar sus piernas al desnudo la mayor parte del tiempo y rara vez se le ve usando medias. Sin embargo, cuando lo hace, es improtante que sean en tonos nude, muy finas, o pantimedias, cuando asiste a eventos importantes. Esto también aplica especialmente cuando el clima lo amerita. Para todos los eventos reales, la Reina exige que los miembros de su familia que sean mujeres y sus invitadas, usen medias.

Las faldas no deben ser demasiado cortas

Kate no debe usar faldas demasiado cortas o provocativas. Cuando usa vestidos o abrigos, el corte siempre debe ir hasta la rodilla, un poco más arriba o abajo, pero nunca demasiado. Generalmente, nunca están a más de tres o cuatro pulgadas por encima de su rodilla y esto es parte de la etiqueta diaria de la Duquesa.

Nunca usar plataformas en presencia de la Reina

Kate ha apostado en varias ocasiones por los zapatos de plataforma pero el protocolo dice que no debe usarlas cuando esté en un evento con la Reina. Esto es por la simple razón de que su Majestad no es fanática de ellas.

Así es como la Familia Real protege a los niños del acoso de los paparazzis El príncipe William y Kate Middleton han tenido que tomar medidas estrictas sobre los paparazzis

No debe quitarse el abrigo en público

Quizá esto es algo que no se cuestiona demasiado. En realidad no es algo en lo que pensemos a menudo pero cuando Kate se presenta a un evento con un abrigo, nunca debe quitárselo mientras esté ahí.Aún cuando lleva un vestido debajo, no es apropiado que se lo quite ya que según el protocolo, es una acción poco femenina y que rompe con su elección de atuendo.

Prohibido usar colores demasiado brillantes o contrastantes

Aunque Kate tiene un armario lleno de outfits de diferentes tonalidades, no suele mezclar paletas de colores ni tampoco arriesgarse por algo demasiado llamativo. La duquesa tiende a recurrir a paletas monocromas y a tonos similares, nunca combinadas de forma que contrasten. Además, solo la Reina puede portar colores tan llamativos, después de todo, ella quiere ser notada. A lo largo de su reinado de 66 años, la Reina Isabel II ha lucido atuendos fucsia, verde limón y amarillo canario de su armario.

Te recomendamos en video