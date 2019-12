La desconcertante reacción de Erik Rubín al polémico mensaje de Andrea Legarreta

Hace unos días Andrea Legarreta dejó a sus seguidores impactados con un mensaje publicado en sus historias de Instagram.

"Querida zorra: él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias", fueron las tajantes palabras de la conductora, desatando sospechas de alguna posible amante de su esposo Erik Rubín.

Y ahora, le han preguntado al cantante sobre el tema a lo que reaccionó de una manera desconcertante.

"Soy el último en enterarme, de pronto de todo se agarran, les gusta hacer chisme, ni enterado estaba, no me había platicado ella, me enfoco en lo mío de pronto suceden cosas que nos platicamos pero esto ni siquiera me lo había platicado", dijo el integrante de Timbiriche a los medios.