El defecto físico de José Eduardo Derbez por el que Eugenio Derbez culpa a su ex Victoria Ruffo

La familia más divertida de la televisión es la de los Derbez, quienes ahora tienen en Amazon Prime su propio reality titulado "De viaje con los Derbez". Y una de las escenas entre Eugenio Derbez y José Eduardo parece sacada de la propia Familia P.Luche.

Durante un viaje en carretera, José Eduardo le confiesa a su padre que tiene un "defecto físico" que lo ha estado intrigado últimamente.

El "defecto" físico que José Eduardo le confiesa a su padre Eugenio Derbez

"Te quería comentar que me he dado cuenta últimamente que tengo mi lado derecho del cuerpo es más grande que el izquierdo", manifiesta José Eduardo.

Y prosigue afirmando que su caso es de preocuparse. "Pero grave, yo entiendo que muchas personas tienen un lado mas grande que el otro, hasta un brazo, un ojo, la bubi, la oreja. Yo, por ejemplo, mis dientes del lado derecho son mucho más grandes que los del lado izquierdo (…) cuando me pongo lentes me quedan chuecos".

Ante esta situación, Eugenio Derbez responde: "Está grave tu asunto (…) yo le dije a tu mamá que no fumara y no tomara durante el embarazo pero no me hizo caso, claramente no me hizo caso, así que no me eches la culpa", refiriéndose a Victoria Ruffo.

Aunque no ha habido una reacción oficial de la primera actriz ante este comentario, seguramente no le cayó muy bien ya que ambos no se llevan bien desde que se separaron hace más de 20 años en medio de polémicas.

Lo bueno es que, a pesar de todo, Eugenio siempre ha estado pendiente de su hijo José Eduardo y trata de tener una relación cercana con él y con él resto de sus hijos.

