Selena Gomez relató el momento en que Taylor Swift lloró al escuchar 'Lose you to love me'

Selena Gomez conmovió a todos sus seguidores cuando estrenó 'Lose you to love me' y Look at her now' pero, al parecer, no fuimos los únicos en soltar algunas lágrimas.

Durante una entrevista radial en Londres, la cantante reveló que su gran amiga, Taylor Swift, lloró al escuchar las canciones. Taylor y su mamá vieron toda la saga de casi un año y todo el "abuso" y el "caos emocional" que Selena sufrió durante todo el proceso.

Selena Gomez contó a KISS UK su reacción inicial. "Estaba con ella cuando la coloqué", comenzó. "Nunca olvidaré cuándo reproduje el video de 'Lose You to Love Me' y 'Look at Her Now' en su casa con sus padres, y fue una de las mejores experiencias porque he sido amiga de ella durante más de una década y amo a su familia también, así que le dije: '¿Quieres ver el video?' y ella dice: "Increíble, por supuesto". Ella comenzó a apagar todas las luces de la cocina. Y yo dije: 'Esto no es tan intenso, Taylor'. Y luego lo tocó y ella y su madre simplemente comenzaron a llorar, como lágrimas y lágrimas y, de repente, se detuvo, me dijeron que estaban llorando por lo orgullosas que estaban de mí al entrar en una nueva era de mi vida y que no involucraba cosas horribles: el abuso, el caos emocional. Sentí que tenía un gran suspiro de alivio y verla a ella y a su madre sentirse así, fue muy dulce. Es como una hermana mayor y una tía orgullosas. Me sentí genial de tener gente así a mi alrededor".

En Capital FM, habló más a la ligera durante esa entrevista sobre lo que se necesita para acercarse a ella románticamente. "Me gustan las situaciones grupales", comenzó. "Entonces, creo que eso es lo que me hace sentir cómoda, si son alguien, tal vez conocidos".

