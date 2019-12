¡Lo dijo todo! El esposo de Mafer Ríos habla sobre su matrimonio fallido

El chico reality, Miguel Ángel Álvarez, mejor conocido como 'Thor', esposo legal de la actriz, María Fernanda Ríos sigue dando de qué hablar.

A pesar de que la pareja no ha confirmado cuáles han sido las razones por las que su matrimonio llegó a su fin. En varias ocasiones, Thor ha sido protagonista de algunos shows, del tema, en el reality Guerreros Colombia.

¿Qué dijo Thor?

En esta ocasión, durante una entrevista a un medio colombiano, Thor respondió una serie de preguntas personales, sobre su matrimonio y la relación que aún mantiene con María Fernanda Ríos.

¿Es cierto que te terminaron por WhatsApp? – Sí

¿Aún amas a tu ex? – No

¿Aún te duele lo de tu separación? -No

¿Ya estas divorciado legalmente? -No

¿Tu ex te puso los cachos? -No

¿Aún hablas con tu ex? -Sí

¿Le tienes rencor a tu ex? -No

¿Le pusiste los cachos a tu ex? -No

Entre otras cosas

Estas fueron algunas de las preguntas que el cantante respondió, en cuanto a su matrimonio fallido:

A pesar de que en la entrevista, Miguel Ángel no dio más detalles sobre sus respuestas con respecto a su ex. Sus revelaciones haría entender a sus seguidores que la separación de la pareja podría ser definitiva.

Ya que Thor a pesar de que no lo confirmó, dejó en incógnita el si estaría o no saliendo con alguien y si ya gustaría o no de alguien más en este momento.

¿Y mientras tanto Mafer…?

Por otro lado, la actriz no se ha manifestado en sus redes sociales. Ni ha respondido ante las cámaras, tras las declaraciones de su esposo. Sin embargo, hace algunos días, la guayaquileña compartió el siguiente texto en una de sus fotografías.

"Dejar ir requiere valentía, pero lejos de aceptarlo como un final , debemos verlo como el principio de algo nuevo"

Sin embargo, nada ha asegurado que el texto haya tenido relación alguna con la separación que vive en estos momentos.

Posiblemente, en los próximos días, Ríos podría emitir algún tipo de comentario en cuanto a esto.

Al que ella y Thor no han querido ponerle fecha de vencimiento.

Video de las revelaciones de Thor