'Leyendas del Templo Escondido' regresará a las pantallas y esta vez será para adultos

"Leyendas del templo escondido", el programa de concursos que se transmitió por Nickelodeon de 1993 a 1995, regresará para el deleite de todos los que crecimos resolviendo los retos del antiguo templo perdida, desde el otro lado de la pantalla

El show fue un éxito rotundo entre los niños que crecieron en los 90s pues competían por equipos en distintas pruebas y luego debían recorrer un misterioso templo para llevarse grandes premios.

Ahora, la cadena de transmisión móvil Quibi, aseguró que esta nueva versión llegará "corregida y aumentada" para que los ahora adultos, disfruten como lo hicieron de niños en su momento.

La plataforma aseguró que incluirá "muchos de los elementos originales favoritos del programa", como Moat Crossing, la amada cabeza Olmeca de piedra y el desafiante Temple Run y aunque aún no se sabe si el anfitrión original, Kirk Fogg aparecerá, la noticia ya ha causado grandes expectativas.

There is rumor that the @Nickelodeon game show Legends of the Hidden Temple may be coming back, but for adults, and I have never in my life wanted anything more. pic.twitter.com/JjrTQKHB3D

— Bells 🧡 ➡️ PAX East (@HellsBells_GPTV) December 16, 2019