Todos los detalles del regreso de Euphoria con su segunda temporada en 2020

Euphoria fue una de las series de HBO más exitosas durante 2019. La historia describe la vida de un grupo de jóvenes que se encuentran lidiando con los dramas de la edad y además con las drogas, el sexo y las redes sociales, que tanto perturban la salud emocional en la actualidad.

Ya HBO anunció que Euphoria regresará a las pantallas en 2020, después de que la primera temporada terminara llena de suspenso, generando gran expectativa en todo el público y la crítica, que generó los mejores comentarios sobre la serie.

Otras de las series más esperadas en 2020 es Westworld y Succession, otra de las grandes apuestas de HBO en 2019.

My favorite thing to do in the world is watch great TV. But watching hype sizzle reels is a close second.

See what's available to stream now and what's coming in 2020. pic.twitter.com/mtimMZAwoY

— HBO (@HBO) December 16, 2019