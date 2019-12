"Le gusta recoger las sobras": Carla Ballero recibe cruel comentario tras posar junto a su pareja

Luego de su ruptura con el empresario minero Raúl Fergie, Carla Ballero comenzó un romance con el periodista argentino Adrián Zárate, exmarido de la conductora de Chilevisión Noticias Macarena Pizarro.

En conversación con Glamorama TV, la ex chica reality declaró sentirse contenta "porque me vino en un muy buen momento. Económicamente me venía bien, ya necesitaba trabajar. Soy una mujer separada y tengo tres hijos. No es fácil".

Ha pasado más de un año desde que comenzaron su relación, y parece que todo va viento en popa. Así, al menos, lo reflejó una fotografía compartida por Carla Ballero en redes sociales, en la que aparece muy apegada a Adrián Zárate.

Junto al registro escribió "te amo", pero la muestra de consolidación no fue del agrado de algunos usuarios, quienes lanzaron duros comentarios en su contra. La mayoría de los mensajes recordaron la antigua relación de su pareja con la periodista de Chilevisión, lo que provocó reacciones aún más agresivas. "Le gusta recoger las sobras, si con el medio pasado que tiene no le alcanza para más, pobres hijos!", comentó una usuaria.

Pese a lo anterior, recibió bastantes felicitaciones y apoyo por parte de sus seguidores. "Felicidades… Todos merecemos ser felices", "A ser feliz no Más!!! Disfruta", y "Que bien @carlaballeroa disfruta el amor te lo mereces", expresaron otras personas.

