"Lo estoy pasando súper mal”: Adriana Barrientos sufre nuevo portonazo y es amenazada con metralleta

Nadie está libre. Esta semana Adriana Barrientos sufrió su tercer portonazo. Se trató de un violento asalto, en el que la “Leona” denunció haber sido amedrentada con una metralleta por parte de los delincuentes.

De acuerdo a su relato, todo comenzó cuando estaba llegando a su hogar cerca de la rotonda El Golf. Momento en que un grupo de desconocidos intentó llevarse el vehículo en el que estaba.

En conversación con Intrusos, Barrientos detalló que “el domingo me persiguió un vehículo hasta mi casa. Yo había salido en la noche a comprar a una farmacia. Cuando miro hacia atrás venía un vehículo pegado a mí. Los tipos que iban al interior portaban una metralleta en la mano”.

“Continué avanzando y me di cuenta de que querían tirar hacia el costado mi auto. Ahí aceleré hasta la puerta de mi edificio… ya había llamado al conserje cuando me di cuenta de que me iban a hacer el asalto”, agregó la ex chica reality.

Asimismo, la también influencer indicó que “vino una psicóloga de la Municipalidad a verme después, pero el municipio no se puede quedar con eso. El mes de febrero asaltaron tres veces en este barrio, y el problema es que los portones abren súper lento”.

“Estoy sola. No tengo pareja ni nadie que me contenga, y me siento sola… Lo estoy pasando súper mal”, cerró afectada.

Cabe mencionar que anteriormente Adriana Barrientos ya había sufrido dos portonazos, precisamente en 2014 y 2017.

Revisa sus declaraciones: