¿Se dieron cuenta? Así es la increíble transformación del participante de "Rojo" Benja Durán

Hace una semana, el participante Benja Durán aseguró su cupo en la semifinal de los cantantes del programa Rojo, de TVN. Ahora, se encuentra disputando un lugar para la final con presentaciones durante la noche del martes y el jueves.

El camino ha sido largo, y es que el concursante se ha enfrentado en más de una ocasión al jurado, incluso en temporadas pasadas. El joven se integró al espacio en la tercera temporada del programa y se convirtió en el primer eliminado.

Sin embargo, sus ánimos no se apagaron y regresó en el repechaje del mismo ciclo. El talento se mantuvo, pero no así su look. Y es que Benja Durán regresó con un aspecto totalmente cambiado, dejando atrás su estilo relajado para darle paso a una imagen mucho más urbana y atrevida, con la que ha acaparado miradas en redes sociales.

Ahora, en la cuarta temporada de Rojo, el joven se ha lucido con una estética distinta y se encuentra luchando por un cupo en la final del programa. Su nueva apariencia recuerda a los cantantes Maluma y J Balvin, quienes se caracterizan por el atrevimiento en sus propuestas. Además, han lucido cortes de cabello y tonos similares, los que han generado debate en más de una ocasión.

En Instagram, Durán posee más de 40 mil seguidores, con quienes comparte momentos de su día a día y también algunos de los momentos vividos en el espacio de TVN.

Antes

Después

