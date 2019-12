¿Volverá? Rumores apuntan al regreso de Carola de Moras a TVN

El fin de año llegó con grandes cambios dentro de la industria televisiva, pero sin duda, una de las incógnitas más importantes se formuló en TVN. Tras la salida de Cristián Sánchez del Buenos Días a Todos, surgieron las preguntas en torno a quién lo reemplazará. Y ya habría un nombre. Al parecer, la animadora Carola de Moras es una de las opciones que se estarían barajando para retornar a la señal pública.

Según informó La Cuarta, ejecutivos confirmaron que están negociando con algunos rostros para reforzar las líneas de manera sutil. De acuerdo con el medio, ya hay dos nombres de quienes participaron en las conversaciones. El primero, es Julio César Rodríguez, quien estaba siendo considerado para entrar al puesto de Cristián Sánchez. Sin embargo, fue descartado luego de llegar a acuerdo con Chilevisión. El segundo, es Carola de Moras, que tenía una oferta para ocupar el espacio dejado por La Jueza. No obstante, esta alternativa fue desechada luego que la abogada y su equipo se quedaran.

Una fuente comentó al medio que el Buenos Días a Todos necesitaba un rostro fuerte que pudiera marcar la diferencia. En otras palabras, "un rostro ancla que sí era fácilmente identificable en la competencia directa y en ellos no". Con la salida de Nacho Gutiérrez, Cristián Sánchez, Marcela Vacarezza y Daniel Stingo, quedó la puerta abierta para reformular el programa incluso con dos mujeres a la cabeza. "Se está preparando un nuevo proyecto, eso se sabe, lo que no se tiene claro es quiénes seguirán y quienes no", contó un miembro del matinal.

Fue así como, en medio de la búsqueda de un compañero para María Luisa Godoy, se comenzó a hablar de Carola de Moras. Sin embargo, hay algunas trabas. De acuerdo con La Cuarta, no hay certeza de que la animadora quiera regresar a esa rutina. Además, la persona que reemplazará a Godoy durante sus vacaciones sería Karen Doggenweiler, generando otra opción para el nuevo matinal. "Esto es algo que se había pensado incluso antes del estallido social. La idea de que Karen entrara, aunque está grabando muchas cosas para el 2020, era porque la Mari iba a tener dos semanas para poder planear sus vestidos. Ahí entraba Karen", señala la fuente.

