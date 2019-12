Monserrat Álvarez enfrenta en vivo a director que cobra 400 mil pesos por anotaciones negativas

Este martes, el matinal Contigo en la Mañana abordó una denuncia realizada por un apoderado del colegio United College, de Providencia, debido al cobro de 400 mil pesos por anotaciones negativas. El monto aparece como "recargo disciplinario" en la tabla de detalle del proceso de matrícula 2020, junto al costo de la inscripción y escolaridad.

Para aclarar la situación, el programa se contactó con el director del establecimiento, Marco Méndez, quien explicó que el monto es parte del reglamento interno del colegio. "No es algo que se nos ocurrió ahora. Ya lleva como cuatro, cinco años", dijo.

También señaló que hay una bonificación y un premio para los alumnos con buena disciplina, lo que se refleja en una rebaja de su matrícula y escolaridad anual. "El colegio le hace un descuentos significativos a aquellos alumnos que, durante el año, presenten una conducta intachable (…) A aquellos alumnos que tienen una conducta muy disruptiva, que interrumpen las clases, que dificultan el trabajo de los profesores y el aprendizaje de sus compañeros, les significa un recargo que es reembolsable. Es decir, si el alumno tiene una conducta adecuada, se le hace la devolución de ese recargo", indicó.

Tras escuchar las palabras del director, Monserrat Álvarez lo interpeló cuestionando los cobros. "Lo que nos llama la atención aquí, es que usted como colegio esté monetarizando el tema de la disciplina. Es decir, los colegios educan, transmiten valores, y si a un niño le cobran plata porque se porta mal, si a un niño le cobran plata de su familia porque se porta mal, y si a un niño le devuelven la plata el año que viene porque se portó bien, ¿qué valores, qué mensaje le está pasando a usted?", dijo.

"El mensaje que le están pasando con eso, es que todo se resume a plata en el mundo, finalmente. Es un tema valórico que nos llama mucho la atención", agregó, realizando un resumen de las explicaciones realizadas por el educador. "Yo quiero recalcarle la pregunta que le hice. El tema de la educación no solamente es lo que se le imparte a los niños como materia, sino también un tema de valores. ¿A usted no le parece que se está desvirtuando la educación al ponerla como un tema monetario? ¿A usted no le molesta esto?", insistió la periodista.

"El trabajo valórico es algo que se hace día a día en el trabajo con los alumnos, donde trabaja la comunidad educativa completa…", dijo Marco Méndez, antes que la comunicadora lo interrumpiera para encararlo. "Pero no se me corra de la pregunta. De verdad, usted como director, ¿está de acuerdo con transmitirle estos valores a los niños?", señaló Monserrat Álvarez.

"Si yo doy algo como premio no sé si se estaría cuestionado", respondió el director. "Si usted le pagara a los niños porque se portan bien también estaría en contra", contestó Monserrat Álvarez. "Bueno, hay algunos papás que le dan un regalo a sus hijos al final cuando se portan bien… ¿eso está mal?", replicó Méndez.

