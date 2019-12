Filtran fuerte video de Pampita y Pico Mónaco gritándole a su empleada por supuesto robo

Sigue la polémica tras la denuncia por "hostigamiento y maltrato psicológico" realizada por la exniñera de Pampita, Viviana Benítez, en contra de la modelo. Ahora, se filtró un video en el que aparece la conductora de ShowMatch junto a su expareja Pico Mónaco gritándole a una empleada debido a un supuesto robo ocurrido en su casa.

El registro fue mostrado en el programa Todas las Tardes, de canal El Nueve, evidenciando el momento exacto en que la pareja arremete en contra de la trabajadora. El hecho ocurrió en el año 2017, cuando la argentina se encontraba en una relación con el extenista.

"¡Toda mi vida robándome..!", se le escucha decir a Pampita, quien aseguró en ese minuto, que la mujer le había robado unas joyas. "Ya está. Lo va a entregar. Tranquila…", la intenta calmar Pico Mónaco, mientras la modelo abandona la sala. "¡Pero que traiga todo. Todo lo que me falta!", comenta esta última.

Luego, el extenista se dirige a la trabajadora en un tono elevado. "¡Que aparezcan las pulseras carajo! ¡Que aparezcan ya! No me hagas calentar carajo", dice, mientras la trabajadora realiza una llamada por teléfono. "¡Las pulseras, Gladys! ¡Las pulseras, carajo! ¡No me hagas calentar! Dejá de hinchar las pelotas porque te meto en cana. Hablale a tu sobrina, que no se haga la pelotuda porque la meto en cana también", agrega.

Revisa el momento a continuación: