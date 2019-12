El desgarrador llanto de Pampita tras acusaciones de su exniñera: "¡¿Por qué sale a decir estas cosas?!"

Con un desconsolado llanto, Pampita se refirió a las acusaciones de su exniñera Viviana Benítez, quien además de interponer una denuncia por "hostigamientos y maltrato psicológico" en contra de la modelo, la trató de "mala madre". Las declaraciones de la mujer surgieron durante una entrevista, en la que reveló que llevaba a sus hijos al colegio porque ella no se levantaba temprano.

La argentina habló sobre el tema en su programa Pampita Online, junto al panel que presenció en primera fila su estallido en lágrimas. "Yo me entero que ella venía planeando esto hace tiempo, con un abogado, fue una sorpresa total. El sábado me empieza a llamar mucha gente, prendo la tele y lo veo y fue impactante. Primero me largo a llorar, obviamente, cuando alguien que uno quiere te traiciona es muy fuerte porque Viviana era mi amiga, la puse en mis damas de honor, entre las 30 mujeres más importantes de mi vida", partió diciendo.

Luego, la modelo se refirió a la crítica que realizó su exniñera en torno a su rol como madre. "'Yo llevaba a los niños al colegio'… Pará. Llevabas al más chico, de cinco años, en taxi a tres cuadras. No es que caminaras bajo la lluvia con tres chiquitos. Llevabas al más chico con un chofer a tres cuadras", dijo.

"No me levanto señora, porque yo termino a las 00:30, llego a la una de la mañana a mi casa. Como a la una de la mañana, me acuesto una y media, dos de la mañana. Por eso no me levanto. Qué, ¿me estás juzgando como madre?, ¿soy mala madre porque trabajo de noche? Tengo dos trabajos, uno es de noche. Ahí hay malicia", agregó, rompiendo en llanto.

En ese momento, Pampita habló sobre la crisis que enfrentó tras la separación de Benjamín Vicuña y su relación con China Suárez. "No se puede hablar así, hoy decía que me la pasaba en el cuarto para que los chicos no me vieran. ¿Qué quería que me vean así mis hijos? Yo tenía empleada para que los cuide. Estaba triste, ¿no me podía quedar en mi cuarto? ¿No era mejor que no me vieran triste? ¡¿Por qué sale a decir estas cosas?!, ¡¿por qué?! Si ella sabe lo que he vivido estos años, lo sabe perfectamente", cuestionó.

"Duele que clave un puñal por la espalda, duele la mentira. Soy excelente madre, excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. La gente dice que los juicios laborales los ganan los empleados. No me importa si la ley no me da la razón, yo me voy a defender", agregó, indicando que vive en un país con democracia y que hará su mejor intento por defenderse. "No voy a regalar ni un peso. Lo voy a intentar porque esta es la verdad", cerró.

Revisa el momento a continuación: