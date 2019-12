Yalitza Aparicio compartió tierna foto con su galán y está más enamorada que nunca

View this post on Instagram

Ya está aquí nuestro irresistible #MartesDeTVNotas #Edición1193 ✍📱👌 #RodrigoVidal pagó 400 mil pesos para que prueba de ADN saliera negativa / #JuanSoler quiere recuperar a #Maky, pero ella tiene novio joven y adinerado / #PabloLyle espera sentencia… ¡sacándose los mocos! / Habla el brujo de #Sherlyn y #GeraldineBazán y confirma lo que ellas hicieron / #YalitzaAparicio ya tiene novio oaxaqueño, pero no puede decir nada… Más información en el link de nuestra bio.