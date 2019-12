"¿Me puedes dejar hablar ahora?": Martín Cárcamo y Juan Cristóbal Guarello protagonizan tenso encontrón por el "guatón roba conservas"

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en el matinal Bienvenidos, la mañana de este lunes. La controversia se originó luego que el periodista Juan Cristóbal Guarello interrumpiera una entrevista con la Fiscal Nelly Marabolí en torno al caso del "Káiser del perro muerto", que volvió a ser detenido luego de intentar incendiar el mall de Temuco.

En ese instante, el comunicador criticó la línea del programa, reclamando que se estaban pasando por alto temas más importantes. "Si nos quedamos en este gordito y seguimos hablando de él… ¿Qué se robo? ¡Puta, se robo una caja de fósforos y un paquete de chancaca! ‘¿Y por qué no ha sido detenido y pagó la fianza de la chancaca?’", dijo, agregando que "no merece ni un recuadrito en este diario (LUN). Es lo que se llamaba en la escuela de periodismo como un chascarro. Existen las noticias, existen los chascarros. Esto es un chascarro".

Sus palabras no cayeron bien al animador Martín Cárcamo, quien se refirió a su descargo con ánimos encendidos. "¿Me puedes dejar hablar ahora?", le dijo. "Listo. Hable", respondió Guarello.

"Después de la clase de periodismo que nos has dado, me gustaría decirte dos cosas. Lo primero, que tú te acabas de incorporar al programa. Llevamos dos horas hablando de otros temas…", señaló el animador, a lo que Guarello contestó: "bueno, me pusieron a bordo de las comida".

"Y segundo, tú puedes hablar esto como un chascarro y quizás…", continuó Cárcamo. "Es un chascarro", insistió el periodista deportivo. "Pero lo que te quiero decir, que quizás no escuchaste bien, pero este hombre trató de incendiar un mall y quizás para ti…", siguió el animador. "Hizo una fogata en una cuestión…", aclaró Guarello.

"No, en un baño, Juan Cristóbal", dijo Martín Cárcamo mientras el periodista agachó la cabeza. "Entonces, lo que te quiero decir es que, por respeto a la fiscal, y entendiendo…", agregó. "A la fiscal la respeto, a ella sí la respeto, porque está haciendo su trabajo seriamente. Le pidieron la opinión y la está dando", se defendió el comunicador.

"Te escuché. Déjame hablar por favor… Esto no es una pelea entre tú y yo. Lo que quiero decir es que te entiendo y vamos a avanzar en el tema. Déjame poder conversar con la fiscal, porque resulta que hay mucha gente en Temuco que sí está preocupada, porque finalmente trató de incendiar un mall. Y esto es una tema relevante, quizás para ti no, pero para ellos sí", cerró el animador de Bienvenidos.

Revisa el momento a continuación: