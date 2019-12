¿Por qué las botas de Anna, de Frozen, podrían causarle más problemas a Disney?

No cabe duda de que "Frozen 2″ ha sido un éxito mundial desde su lanzamiento y como la película ha llegado justo a tiempo para la temporada navideña, Disney ofertará una línea de artículos en base al filme.

La moda que impondrán tanto Elsa como la princesa Anna hará que miles de fanáticos vistan a sus hijos y ellas mismas como estos personajes.

Sin embargo, uno de sus artículos podría causarle más problemas a Disney. Además de la acusación de apropiarse de un eslogan a una compañía que lucha contra el cáncer de mama, ahora tendría que enfrentar una disputa con el diseñador francés Christian Louboutn.

Anna con los zapatos de suela roja que podrían causarle problemas a a compañía del ratón. (Foto: Disney)

Actualmente, la compañía del ratón está vendiendo las botas de Anna, de “Frozen 2”, al precio de US$24.95. La característica de sus calzados es que tienen las suelas rojas. Algo que no tendría nada de malo si es que Louboutin no poseería los derechos exclusivos de su marca, cuyos zapatos son famosos por poseer suelas rojas.

Debido a esta nueva controversia, diversos especialistas se han pronunciado sobre el tema y señalado podría existir una nueva disputa. Un docente de la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles, California, analizó la similitud y comparó ambos calzados.

En la imagen que está al lado izquierdo se muestra la marca comercial de Christian Louboutin, la cual tiene derechos oficiales de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, mientras que al lado derecho está la nueva bota de Disney para niños, también con la suela roja, pero incluye a los tacones, publicó el portal Cinema Blend.

Trademark folks who have seen Frozen II: was it just me or did Anna have red-soled shoes?

Trademarks Are Magic@TimberlakeLaw

I like to imagine, upon being asked about possible infringement of the well-known registration for contrasting red lacquered outsoles as #trademarks for women's high fashion designer footwear, Christian Louboutin quipping, "You call those high fashion?" https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77141789&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch …

9

11:30 – 9 dic. 2019

Información y privacidad de Twitter Ads