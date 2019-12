Kourtney Kardashian imitó de forma grosera a su hermana Kim

El fin de semana se transmitió en Estados Unidos el final de temporada de Keeping Up with the Kardashians, y en caso de que te lo hayas perdido: toda la familia se imitó mutuamente. Si bien nada fue más icónico que la salvaje suplantación de Kylie Jenner por Kendall Jenner, quizás la más mordaz fue la impresión de Kourtney Kardashian de su hermana Kim Kardashian, con quien ha estado enemistada durante toda la temporada.

Kourtney no solo imitó a la perfección el aspecto de Kim (pantalones de chándal y una camiseta sin mangas con gafas de sol gigantes), sino que hizo preguntas profundas como "¿mi trasero se hizo más pequeño?" y reflexiones: "Empecé con toda esta familia, nadie estaría en ninguna parte ni sería nada sin mí".

En un clip, Kourtney dujo "mis pantalones son Yeezy, mis zapatos son Yeezy, tengo siete estilistas que me pusieron sudaderas y polainas".

La extravagante vida de North West, la hija mayor de Kim Kardashian La hija de Kim Kardashian se ha convertido en un icono en redes sociales

También publicó fotos de un "lanzamiento de lápiz labial" y se etiquetó como Kim.

Teniendo en cuenta que Kim y Kourtney han estado discutiendo sin parar, todo esto es muy sombrío, pero también se hace claramente en nombre de lograr algunas risas. Especialmente la impresión de Khloé Kardashian de Kris Jenner, que consistía en que ella decía "¿Por qué crees que estoy borracha todo el tiempo? Mis chicas siempre discuten y por eso necesito algo para calmarme".

Te recomendamos en video