El descargo de Juan Cristóbal Guarello por el caso del "guatón roba conservas"

La mañana de este lunes, el matinal Bienvenidos realizó un contacto telefónico con la Fiscal Nelly Marabolí en torno al caso del "Káiser del perro muerto", quien fue detenido nuevamente tras intentar incendiar el mall de Temuco. Pero justo cuando la abogada se refería al tema, fue interrumpida por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien emitió un descargo en torno al espacio que se le estaba dando dentro del programa.

"No le voy a preguntar nada a la Fiscal. A ver, ¿cuánto rato llevamos hablando de un estafador de poca monta?, ¿de un ladrón de conservas? Es que, realmente, estoy como dicen los españoles: flipando. ¿De qué estamos hablando? Un guatón que se va sin pagar y roba conservas y llevamos 15 minutos hablando de él", partió diciendo.

"Me invitaron a venir y estamos hablando de este guatón. Y seguimos hablando de este pobre tipo enfermo que es un delincuente de poca monta. Ni siquiera es un delincuente. Es un enfermo, un ladronzuelo, un pillastre que come gratis, se va, que roba conservas y seguimos hablando de él", agregó, comentando que no critica el trabajo de la Fiscal.

"Yo no critico lo que ella hace porque es parte del aparato judicial y ella hace su trabajo. ¡Pero pasemos de esto! Me encantaría que alguna vez nos sentemos acá y explicáramos el Caso Cascadas. Como funciona y como se defraudaron a las AFP y a las pensiones de todos nosotros. ¿Alguna vez nos hemos sentado con una pizarra a explicar el Caso Cascadas? Como se compraron y se vendían acciones con segundos de diferencia", continuó.

También se refirió al caso de Gabriel Ruiz-Tagle y Colo Colo. "Y ahora aparece de nuevo en la páginas económicas de El Mercurio con su nuevo emprendimiento, impunemente. Estamos hablando de robos de millones de pesos y de dólares. Esta gente está ahí y no se le da el tratamiento que se le da a esta persona, que es un enfermo, no es nada. ¡Dejémoslo en paz! Solo puede terminar mal. Él lo único que ha conseguido es comerse un plato de comida y una cerveza. No ha provocado ningún daño profundo a nadie, tal vez a alguna tienda chica habrá provocado el daño a la recaudación del día, pero pasemos de esto. Aprovechemos esta nueva conciencia que se está abriendo para llegar a otras alturas y entender un poco cómo funciona la mecánica económica del país. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué explotó como explotó?", siguió diciendo.

Finalmente, comentó que "si nos quedamos en este gordito y seguimos hablando de él… ¿Qué se robo? ¡Puta, se robo una caja de fósforos y un paquete de chancaca! ‘¿Y por qué no ha sido detenido y pagó la fianza de la chancaca?’. No podemos seguir, en serio. Te juro, tengo 30 años de periodismo y esto va en contra de los más esencial de lo que significa la profesión. Esto es algo que no merece ni un recuadro en este diario (muestra la portada de hoy del diario LUN). ¡No merece ni un recuadrito!".

