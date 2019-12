La "arriesgada" foto con la que Vadhir Derbez preocupó a sus fans

Vadhir Derbez es uno de los actores mexicanos más populares en Instagram. Su carisma y su galanura le han dado un séquito de fans que lo siguen en su día a día a través de sus fotografías y videos. Y aunque sus publicaciones suelen robar suspiros, ésta vez, causó gran preocupación en sus seguidores.

El hijo del comediante Eugenio Derbez aparece "colgado" de un edificio, lo hizo pensar que había arriesgado su vida para conseguir la instantánea.

"Yo aferrándome a tu amor así. Me Hanging on to your love like. @nyusage increíble trabajo!", escribió Vadhir en la descripción de la imagen.