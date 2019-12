Así se ven los personajes que nos enamoraron en Soy tu fan

View this post on Instagram

La actriz mexicana Edwarda Gurrola, después de platicarnos en entrevista acerca de su trabajo en la película "El placer es mío"! Sígueme y checa mis videos y fotos de entrevistas en mi pág. www.facebook.com/ascianyap ! 😃🎤✌🏼️📽 @zurichfilmfestival @elplaceres @elplaceresmio @camilasodi_ @agujasytinta @millerelisamiller @zffnightly Foto @sextosolmultimedios #zurichfilmfest #latina #mexicanaensuiza #latinaensuiza #mexikanerin #mexicanosensuiza #mexicanoseneuropa #zurichfilmfestival #zff2016 #zurichfilmfestival2016 #mexicana #zurich #zürich #switzerland #swiss #schweiz #zúrich #zff #edwardagurrola #actrizmexicana #actriz #elplaceresmio #cinemexicano #mexiko #schweiz #suiza #swiss #suisse #svizzera #zurigo #zuerich #zúrich