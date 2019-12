Sargento Rap reaparece junto a Ignacia Michelson generando impacto en redes sociales

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los seguidores de Sargento Rap, cuando este compartió una fotografía junto a Ignacia Michelson, con quien inició una relación en el reality Resistiré, de Mega. Se trata de un registro antiguo, tomado durante una sesión en la que ambos participaron.

El músico realizó la publicación para promocionar su canción "A sangre fría", en versión acústica, cuyo video fue protagonizado por la modelo chilena. El lanzamiento fue anunciado para este viernes a las cuatro de la tarde, pero lo que más llamó la atención, fue la fotografía junto a su expareja.

Inmediatamente, surgieron dudas en torno a una posible reconciliación entre Ignacia Michelson y Sargento Rap. Sin embargo, ninguno de los dos se ha referido al tema. "No puedo entender si están o no están juntos", comentó una persona, sumándose a las inquietudes en redes sociales. "Para que subes una foto con Ignacia si no están juntos??? O acaso si lo están pero aún no lo dicen", preguntó otra.

Durante el último tiempo, la modelo ha compartido registros de sus viajes a Miami. Hasta el momento se desconoce si existen acercamientos entre ella y el mexicano. La pareja confirmó su quiebre en agosto de este año, luego de varias idas y vueltas en su relación.

Revelan la verdadera razón detrás del quiebre entre Ignacia Michelson y Sargento Rap El experto en realitys Francisco Halzinki contó los detalles de la ruptura

Te recomendamos: