"Esa pena nunca va a pasar": el pesar de Leonor Varela tras la muerte de su hijo Matteo

La noche del jueves, la actriz Leonor Varela estuvo como invitada en el programa Sigamos de Largo, en el que habló sobre temas relacionados con el estallido social, como la intervención feminista "Un violador en tu camino" del colectivo LasTesis, y la pérdida de su hijo Matteo.

El menor falleció el 16 de noviembre del 2018, debido a complicaciones en su salud ocasionadas por la leucodistrofia que padecía. La enfermedad con la que nació le ocasionó una serie de problemas, pero su larga batalla terminó a los cinco años de edad.

Un año después de su muerte, Leonor Varela habló sobre el tema por primera vez en la Expo Mujer 2019. En dicha ocasión, contó cómo enfrentó el proceso y reveló que se encuentra trabajando en un libro, tema del que habló en el programa de Canal 13. "Firmé con una editora, que realmente me encanta. Llevo un año escribiendo un libro sobre la experiencia con mi hijo. He recuperado escrituras que vengo haciendo hace más de dos años, digamos. Nada. Está tomando forma y estoy muy contenta para dónde va", dijo.

Consultada por si acaso vivió una postergación del duelo en torno a la muerte de Matteo, comentó que "lo definiría en otras palabras… Y a veces es un poquito difícil de imaginar. Cuando uno tiene un hijo con una condición compleja como la de mi hijo (…) estás en la negociación con la muerte, porque uno no está en el duelo, porque no hay tiempo. Es doctores, medicina, tratamiento, el cuidado, las terapias, cirugía… Uno no vive el duelo per se… Vive la negociación con la muerte más que el duelo permanente, una negociación…".

En este contexto, aclaró que cuando su hijo falleció, empezó el duelo, "pero no hay una sola manera de vivirlo. El duelo es algo inevitable. Por eso fue importante esta charla y hablar con la gente. Fue importante que la gente escuchara que uno no puede hacerle el quite a esa pena, que esa pena nunca va a pasar, nunca, y me emociono cuando empiezo hablar de eso… Pero es muy importante vivirlo porque, si no, es como una opresión tan grande que te deprime, te ahoga".

"El hecho de invitarlo a tu casa… es decir que eres parte de mí, y no solo eres parte de mí, porque mi pena habla de mi amor, porque la pena es porque uno ama al niño. Entonces, esa pena yo nunca quiero que se vaya, porque nunca quiero que el amor por mi hijo se vaya. Y es muy interesante porque no hay palabra para decir al papá como ‘viudo’, ‘huérfano’, porque uno nunca deja de ser mamá. Eso nunca lo vas a perder", agregó.

Luego, Sergio Lagos comentó que su relato tiene que ver con el amor y otros aspectos, a lo que Leonor Varela replicó que tiene que ver con todo. "No se puede dejar un pedazo del pie sin dejar fuera al otro. El amor y la pena, y el amor y la pérdida, son una sola moneda de dos caras. Y la vida es así. Muy a menudo queremos puro vivir las cosas lindas, ‘lo quiero pasar bien, lo quiero pasar bien’. Es como si quisiéramos protegernos de todas las cosas que nos duelen, pero al protegernos, y el empastillarnos, adormecernos, olvidar y consumir, nos estamos queriendo adormecer, pero en realidad nos adormecemos también a las cosas hermosas", dijo.

Finalmente, señaló que "ser valiente significa vivir con el corazón. Significa que uno tiene que aceptar toda la gama de emociones. Tienes que estar dispuestos a lo más profundo, porque lo más profundo, más uno puede subir. Es como un diagrama que va para los dos sentidos".

