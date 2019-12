Julio César Rodríguez y Laura Prieto intercambian mensajes levantando sospechas de reconciliación

A comienzos de junio, del 2017, Laura Prieto confirmó el quiebre amoroso con Julio César Rodríguez, con quien mantuvo una relación durante cinco años. "Con Julio estamos terminados", dijo a LUN, señalando que no entregaría detalles sobre el tema puesto que "teníamos una familia y hay respeto por eso".

Tiempo después, contó las verdaderas razones de la ruptura en el programa Vértigo, de Canal 13, y aseguró que la decisión la había tomado hace tiempo. "La verdad es que yo le tengo harto cariño a Julio. He vivido 5 años espectaculares, hemos creado una familia pero yo creo que a veces es difícil describir lo que está pasando. Yo tengo recién 31 años, Julio tiene mucho más que yo", indicó.

"Yo viví una crisis cuática donde me paré en un minuto, me pregunté quién era y que quería para mí. Me puse en una etapa súper introspectiva, ahí salió mi emprendimiento donde reciclo ropa y empecé a crear. Me di cuenta que íbamos para caminos distintos", explicó.

A partir de entonces, la pareja se mantuvo distanciada. Sin embargo, un gesto del animador levantó sospechas sobre una posible reconciliación. Se trata de un comentario que realizó en una fotografía de Laura Prieto en Instagram, que llamó la atención de los usuarios en la red social. "Hola! Si estás en Uruguay trae Ricarditos!!!!!", puso Julio César Rodríguez.

Las palabras del animador generaron sorpresa entre los seguidores de la uruguaya. Incluso, uno de ellos escribió: "ese huevito quiere sal", aludiendo a un posible regreso de la pareja. Por su parte, Laura Prieto contestó amablemente: "traje, pero se los comió la Ornella".

